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Сергей Родионов и Юхан Гераскин прибыли в Испанию на сбор "Спартака"

"Спартак" провел предыгровую тренировку под тропическим ливнем на сборе в Испании, сообщает официальный сайт красно-белых.

Утром у спартаковцев было теоретическое занятие, вечером – игроки вышли на поле, выполнили разнообразные упражнения на технику и тактику, после чего сыграли в футбол на ограниченном участке поля.

За тренировкой красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, прибывший в Испанию сегодня, и технический директор клуба Юхан Гераскин.
Теги: Родионов Спартак
Сегодня, 22:27
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:16) #
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Думаю, что не зря Родионов с Гераскиным в Гишпанию прискакали.
Сдаётся мне, что скоро кого-то ТАМ (или рядом где-то) подпишем.
А приехали они на заключительные переговоры.
И деньги сразу привезли.
В коробке из-под ксерокса. relaxed
Регистрация: 6.08.2008
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