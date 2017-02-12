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Сергей Родионов и Юхан Гераскин прибыли в Испанию на сбор "Спартака"
"Спартак" провел предыгровую тренировку под тропическим ливнем на сборе в Испании, сообщает официальный сайт красно-белых.
Утром у спартаковцев было теоретическое занятие, вечером – игроки вышли на поле, выполнили разнообразные упражнения на технику и тактику, после чего сыграли в футбол на ограниченном участке поля.
За тренировкой красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, прибывший в Испанию сегодня, и технический директор клуба Юхан Гераскин.
Утром у спартаковцев было теоретическое занятие, вечером – игроки вышли на поле, выполнили разнообразные упражнения на технику и тактику, после чего сыграли в футбол на ограниченном участке поля.
За тренировкой красно-белых наблюдали генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, прибывший в Испанию сегодня, и технический директор клуба Юхан Гераскин.
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