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Александров Бубнов: "Локомотиву" нужен забивной нападающий

Известный футбольный эксперт Александров Бубнов считает, что "Локомотиву" в зимнее трансферное нужно нужно приобрести нападающего.

"Сейчас в первую очередь "Локомотиву" нужен забивной нападающий. Слава богу, что в команде остался Алексей Миранчук. Если бы он принял решение уйти этой зимой, то "железнодорожникам" пришлось бы искать игрока ещё и на его позицию", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Миранчук Локомотив
Сегодня, 22:15
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Америку открыл, ежу понятно и не надо быть экспертом.
Регистрация: 29.10.2010
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