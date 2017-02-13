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Александров Бубнов: "Локомотиву" нужен забивной нападающий
Известный футбольный эксперт Александров Бубнов считает, что "Локомотиву" в зимнее трансферное нужно нужно приобрести нападающего.
"Сейчас в первую очередь "Локомотиву" нужен забивной нападающий. Слава богу, что в команде остался Алексей Миранчук. Если бы он принял решение уйти этой зимой, то "железнодорожникам" пришлось бы искать игрока ещё и на его позицию", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Сейчас в первую очередь "Локомотиву" нужен забивной нападающий. Слава богу, что в команде остался Алексей Миранчук. Если бы он принял решение уйти этой зимой, то "железнодорожникам" пришлось бы искать игрока ещё и на его позицию", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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