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15 февраля "Томь" отправится на второй сбор в Турцию
15 февраля "Томь" отправляется на второй сбор, который пройдет в том же месте, что и первый - в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), сообщает официальный сайт сибиряков.
Сбор пройдет с 15 по 28 февраля. На нем запланировано 3 контрольных матча. 20 февраля томичи сыграют против "Торпедо" (Кутаиси, Грузия), соперник 23 февраля еще не определен, а 26 февраля соперником клуба будет "Окжетпес" (Кокшетау, Казахстан).
Сибирская команда будет тренироваться в следующем составе: Солосин Алексей, Мелихов Александр, Баляйкин Евгений (получил повреждение на первом сборе и должен присоединиться к команде позже), Митерев Антон, Осипов Дмитрий, Букачев Александр, Карымов Марк, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артем, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кузнецов Сергей, Гвинейский Никита, Макурин Антон, Салахутдинов Руслан, Науменко Александр, Большунов Даниил, Сасин Дмитрий, Соболев Александр.
Сбор пройдет с 15 по 28 февраля. На нем запланировано 3 контрольных матча. 20 февраля томичи сыграют против "Торпедо" (Кутаиси, Грузия), соперник 23 февраля еще не определен, а 26 февраля соперником клуба будет "Окжетпес" (Кокшетау, Казахстан).
Сибирская команда будет тренироваться в следующем составе: Солосин Алексей, Мелихов Александр, Баляйкин Евгений (получил повреждение на первом сборе и должен присоединиться к команде позже), Митерев Антон, Осипов Дмитрий, Букачев Александр, Карымов Марк, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артем, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кузнецов Сергей, Гвинейский Никита, Макурин Антон, Салахутдинов Руслан, Науменко Александр, Большунов Даниил, Сасин Дмитрий, Соболев Александр.
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