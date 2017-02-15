Дмитрий Комбаров пропустит контрольный матч с "Олесунном"

16 февраля "Спартак" сыграет заключительный контрольный матч на первом сборе в Испании.В Ла-Линеа, недалеко от Гибралтара, красно-белые проведут спарринг с норвежским "Олесунном" из одноименного города. Во встрече с норвежцами не сыграет защитник Дмитрий Комбаров. У него перегрузка мышц бедра, и медицинский штаб "Спартака" рекомендовал поберечь игрока.Сегодня Комбаров трудился на поле "Арройо Энмедио" по индивидуальной программе. А остальные футболисты провели полноценную предыгровую тренировку. В 17:00 по испанскому времени команда вышла на поле. Спартаковцы размялись, а затем сыграли в ручной мяч и выполнили различные упражнения на технику и тактику. В общей сложности занятие продлилось около полутора часов. Отметим, что за практическим уроком красно-белых наблюдали генеральный директор ФК "Спартак-Москва" Сергей Родионов и технический директор клуба Юхан Гераскин.