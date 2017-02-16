Александр Глеб: в "Крыльях" меня приняли здорово, коллектив хороший

Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с "Крыльями Советов".



"Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью. Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат. Конечно, общались с Вадимом Викторовичем Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде", – сказал Глеб в эфире "Беларусь-5".