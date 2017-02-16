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22:00
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Александр Глеб: в "Крыльях" меня приняли здорово, коллектив хороший
Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с "Крыльями Советов".
"Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью. Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат. Конечно, общались с Вадимом Викторовичем Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде", – сказал Глеб в эфире "Беларусь-5".
"Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью. Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат. Конечно, общались с Вадимом Викторовичем Скрипченко. Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку. Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде", – сказал Глеб в эфире "Беларусь-5".
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