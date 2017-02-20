Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Тульский "Арсенал" расторг контракт с Эммануэлем Фримпонгом

Тульский "Арсенал" расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон, сообщил генеральный директор команды Дмитрий Балашов.

25-летний игрок перешел в "Арсенал" в августе 2016 года в качестве свободного агента.

"Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен", - цитирует Балашова ТАСС.
Теги: Фримпонг Арсенал Тула
Сегодня, 21:13
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Факел»
Даже слепому было видно, что после его ухода из Уфы там перекрестились. И подписывать такого игрока было ошибкой, что вскоре и всплыло


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Псих неадекватный


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.