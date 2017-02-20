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Тульский "Арсенал" расторг контракт с Эммануэлем Фримпонгом
Тульский "Арсенал" расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон, сообщил генеральный директор команды Дмитрий Балашов.
25-летний игрок перешел в "Арсенал" в августе 2016 года в качестве свободного агента.
"Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен", - цитирует Балашова ТАСС.
25-летний игрок перешел в "Арсенал" в августе 2016 года в качестве свободного агента.
"Приняли решение расторгнуть контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер Кирьяков не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен", - цитирует Балашова ТАСС.
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