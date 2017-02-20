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Александр Самедов: очень рад, что меня никогда не звал ЦСКА и с этим клубом я не сталкивался

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что не жалеет ни о каком из поступков в своей карьере.

"Задумался бы я, если бы "Спартак" шёл в середине таблицы, ЦСКА был наверху и оба клуба сделали бы мне предложение? Отвечу как думаю, здесь нет показухи: не задумываясь перешёл бы в "Спартак". Как воспитанник "Спартака" я очень рад, что меня никогда не звал ЦСКА и с этим клубом я не сталкивался. А вообще были разные предложения, но я в карьере ни о чём не жалею.

Когда за 30 стукнуло, думал: надо бы попробовать поиграть в Европе, если будет возможность. Но, опять же, мысли поздно поменялись. Поставь мою нынешнюю голову 20-летнему парню, может, всё в моей карьере было бы по-другому", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Спартак ЦСКА
Вчера, 23:12
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17
(3)
№17 Написал: coban сегодня (Сегодня, 00:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Наша шлюxа-ваш капитан,это все что нужно знать о питерском сброде

Шикарно!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№16 Написал: OgreGate (Вчера, 23:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
В какой еще команда может быть капитаном человек который сначала украл

В цыганской! Для цыган воровать - нормально smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№15 Написал: vlees (Вчера, 23:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
Наша шлюxа-ваш капитан,это все что нужно знать о питерском сброде.В какой еще команда может быть капитаном человек который сначала украл деньги у Быстрова,потом украл Орзул у ее мужа и вот теперь еще украл капитанскую повязку у Данни laughing Жаль нормальных питерских болельщиков которые болеют за это дерьмо
Регистрация: 12.01.2017
№14 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Витек 88-20
свинозомб!

Лицемер!!!
Вот таких свиньи и воспитывают, когда прилюдно говорит вещи, противоречащие в душе своему желанию. Я понимаю, если бы его хоть раз позвал ЦСКА, а так, это всё выглядит, как дешёвая игра на тупую свинорылую публику,- вот, мол, смотрите, какой я преданный. И они клюют, верят, потому что такие же.
Тьфу, бл...ь. rage


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Игорь Казьмин,
Да дофига..Такие фамилии!-волосы дыбом встают..(Но инфа-засекречена,интернет для наивных..))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№12 Написал: OgreGate (Вчера, 23:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
бол ты.

Да это не вопрос, начиная с того, что он под ником подписал, что болеет за Спартак. Думает. что его примут теперь за вепря, а не за осла smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№11 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Максим I
клубиться нашим игрокам однозначно не позволено

бол ты. Пьяный Дзага, курящий кальян Березуцкий.....Всё это ни разу не про ослов..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: vlees (Вчера, 23:35) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
клубиться нашим игрокам однозначно не позволено. Вылетел бы в первую неделю.


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smile
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:34) #
  • +3
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online

А кто из Спартака играл в ЦСКА и на оборот ....говорю только с 2000 лет...Раньше когда служба в армии светила ,тогда ЦСКА собирал из Москвы всех кого захочет... , так что не удивил.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ВИКНИКСОР
Саша!С карьерой у тебя не вышло. Ты прыгал из команды в команду.Вот и вся карьера.

Витя! У Саши всё хорошо! У тебя тоже всё будет хорошо если ты будешь кушать свои таблетки!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вопрос в том, а нужен ли ты сам был когда-нибудь ЦСКА? Даже если бы и рассматривались кандидатуры, то уж точно не из тех, кто бегает из клуба в клуб по всей Москве: клубиться нашим игрокам однозначно не позволено. Вылетел бы в первую неделю. Только начнём, всёже, с того, что ты никогда не был сильнее на своей позиции и вообще красно-белых со времён Карпина и Бушманова у нас звать считается дурным тоном.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:28) #
  • +1
  •  (1)
online

Саша!С карьерой у тебя не вышло. Ты прыгал из команды в команду.Вот и вся карьера.
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: vlees (Вчера, 23:27) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
свинозомб! Федун прекрати ты уже заставлять новых игрунов заставлять клясться в любви к спортагу. Ржу не могу))) joy joy
p.s. даже старый самед лег под еврея)))

Теперь я верю что ты спортсмен,видимо нормально тебя там xyячат по голове,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:21) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Федун прекрати ты уже заставлять новых игрунов заставлять клясться в любви к спортагу. Ржу не могу)))

Витька! А ну прекрати заставлять свой мозг заставлять тебя писать всякую неведомую xуйню)


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№3 Написал: OgreGate (Вчера, 23:18) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Ржу не могу)

Опять клеем надышался


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Вчера, 23:15) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
свинозомб! Федун прекрати ты уже заставлять новых игрунов заставлять клясться в любви к спортагу. Ржу не могу))) joy joy
p.s. даже старый самед лег под еврея)))
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: OgreGate (Вчера, 23:13) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Никто в ЦКГ не хочет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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