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Руслан Киселев: деньги поступят в "Томь" в ближайшее время

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев сообщил, что полученного финансирования будет недостаточно для снятия запрета на регистрацию новичков с томского клуба.

"Ожидаем поступления финансирования в ближайшие дни, по крайней мере так обещали в администрации. К сожалению, этих средств будет недостаточно, чтобы выплатить все имеющиеся задолженности и снять запрет на регистрацию новичков", - цитирует Киселева ТАСС.
Теги: Киселев Томь
Вчера, 23:16
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:56) #
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Ближайшее время...у Вас прошло , как вообще вы что то можете комментировать...у вас люди за труд не получали зарплату больше года, читайте уголовный кодекс ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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