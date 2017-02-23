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"Зенит" объявил о переходе Алексея Гасилина в "Амкар"

"Зенит" и "Амкар" достигли соглашения о переходе форварда в пермскую команду, информирует официальный сайт клуба.

По условиям соглашения, сине-бело-голубые сохраняют за собой право приоритетного обратного выкупа Алексея Гасилина.

Первую половину сезона-2016/17 Гасилин отыграл в первенстве ФНЛ за "Зенит"-2.
Теги: Гасилин Зенит Амкар Трансферы
Сегодня, 19:27
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№4 Написал: скальп (Сегодня, 19:46) #
  • -1
  •  (1)

теперь будут Семачку за гарантированные 6 очков в сезоне, всех забракованных поставлять пачками
Регистрация: 24.12.2016
№3 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 19:42) #
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расти надо парню ..он ещё себя покажет!
Регистрация: 20.03.2016
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:37) #
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Единственное, что радует - петербургские выпускники, причем не только из ФК Зенит, стабильно попадают в другие команды РФПЛ. Другое дело, что в основе уже никого не осталось...


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№1 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 19:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ура Кокорину, питерцы не нужны, хвала капитану Дзюбо


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
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