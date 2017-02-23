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"Спартак" подтвердил трансфер 18-летнего Сиди Самбу из "Порту"

"Спартак" на своем официальном сайте подтвердил подписание контракта с 18-летним нападающим "Порту" Идрисом Сиди Самбу.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит миллион евро.

Самбу — воспитанник "Спортинга" (Лиссабон). С 2015 года выступал за "Порту" U19.
Теги: Спартак Порту Трансферы
Сегодня, 19:47
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