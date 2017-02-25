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Виталий Мутко: Хомуха поможет юношеской сборной России
Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что назначение Дмитрия Хомухи на пост главного тренера юношеской сборной России связано с его умением работать с молодыми игроками.
"Дима - хороший тренер, он умеет работать с молодежью, именно с этим возрастом. Он показывал хороший результат, он вдумчивый, серьезный специалист, поэтому пригласили его назад. Он сможет помочь.
В каждой команде будет хороший тренер, будет календарь. Это продолжение программы "Поиск талантов" - будут выбраны 50-70 академий, которые начнут готовить ребят по одной методике. Юношеские сборные для нас очень важны, тренеры там будут очень серьезно подбираться", - цитирует Мутко ТАСС.
"Дима - хороший тренер, он умеет работать с молодежью, именно с этим возрастом. Он показывал хороший результат, он вдумчивый, серьезный специалист, поэтому пригласили его назад. Он сможет помочь.
В каждой команде будет хороший тренер, будет календарь. Это продолжение программы "Поиск талантов" - будут выбраны 50-70 академий, которые начнут готовить ребят по одной методике. Юношеские сборные для нас очень важны, тренеры там будут очень серьезно подбираться", - цитирует Мутко ТАСС.
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