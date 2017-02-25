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Виталий Мутко: Хомуха поможет юношеской сборной России

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что назначение Дмитрия Хомухи на пост главного тренера юношеской сборной России связано с его умением работать с молодыми игроками.

"Дима - хороший тренер, он умеет работать с молодежью, именно с этим возрастом. Он показывал хороший результат, он вдумчивый, серьезный специалист, поэтому пригласили его назад. Он сможет помочь.

В каждой команде будет хороший тренер, будет календарь. Это продолжение программы "Поиск талантов" - будут выбраны 50-70 академий, которые начнут готовить ребят по одной методике. Юношеские сборные для нас очень важны, тренеры там будут очень серьезно подбираться", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Хомуха Юношеская сборная России
Сегодня, 19:31
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:44) #
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Виталя, какой же ты гнилой человек......То ты Хомуху чуть ли не национальную сборную сватаешь, то опускаешь ниже плинтуса, то снова хвалить начинаешь.... Видимо такая скользота, типа тебя и сидит на верху - "профессионализм"...(((
Регистрация: 28.12.2015
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