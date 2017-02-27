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СМИ: Янбаев не стал продлевать контракт с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" Ренат Янбаев отказался от продления контракта с "железнодорожниками", сообщает ФАН.

Камнем преткновения стала зарплата, указанная в новом соглашении. Руководство "Локомотива" предложило 32-летнему защитнику условия ниже, чем полагались игроку по действующему контракту. Текущий договор Янбаева со столичным клубом истекает летом 2017 года.
Теги: Янбаев Локомотив
Сегодня, 16:12
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(1)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не жалко, пусть уходит, где больше платят.
У нас то играл, то не играл, игроком основы так и не стал.
Маргасова теперь нужно наигрывать или из молодежки.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:43) #
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online

..краснодар?


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:37) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю тоже в зенит?

он там был..знает где банкомат..короче быстро освоится .. замена жиркову joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«МЮ»
С паспортом думаю найдет клуб без проблем.
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:18) #
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ну все бутсы на гвоздь )
Регистрация: 9.09.2016
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