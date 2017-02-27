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СМИ: Янбаев не стал продлевать контракт с "Локомотивом"
Защитник "Локомотива" Ренат Янбаев отказался от продления контракта с "железнодорожниками", сообщает ФАН.
Камнем преткновения стала зарплата, указанная в новом соглашении. Руководство "Локомотива" предложило 32-летнему защитнику условия ниже, чем полагались игроку по действующему контракту. Текущий договор Янбаева со столичным клубом истекает летом 2017 года.
Камнем преткновения стала зарплата, указанная в новом соглашении. Руководство "Локомотива" предложило 32-летнему защитнику условия ниже, чем полагались игроку по действующему контракту. Текущий договор Янбаева со столичным клубом истекает летом 2017 года.
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