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Григорий Иванов: недовольство болельщиков "Урала" переносом матча с "Краснодаром" понятно

Президент "Урала" Григорий Иванов понимает недовольство болельщиков переносом матча Кубка России с "Краснодаром".

Ранее "Союз болельщиков "Урала" опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил несогласие с переносом матча 1/4 финала Кубка страны между "Уралом" и "Краснодаром" в Краснодар. По мнению болельщиков, матч должен быть проведен на запасном стадионе клуба в Тюмени, что позволило бы большему количеству фанатов посетить его.

"Понимаю недовольство болельщиков, я сам недоволен, что нам не разрешили играть дома, но клубу выгоднее играть в Краснодаре, чем в Тюмени. Команда приезжает со сборов на Кипре, где и тренировалась на хороших полях, и сейчас будет играть на хорошем поле в Краснодаре. В Тюмени искусственный газон, мы не думаем, что нам там было бы удобно играть. От "Краснодара" мы не получаем никакой компенсации, они нам предоставили поле, но формальные хозяева мы", - цитирует Иванова ТАСС.
Теги: Иванов Урал Краснодар
Сегодня, 18:17
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