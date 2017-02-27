Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Трансфер Могилевца обошелся "Ростову" в 700 тысяч евро

Полузащитник Павел Могилевец перешел из "Зенита" в "Ростов" 700 тысяч евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ключевым фактором, благодаря которому переход был оформлен, стали решения самого полузащитника по некоторым нюансам трансфера в последний день дозаявочного окна.

Могилевец подписал контракт с "Ростовом" сроком на три года.
Теги: Могилевец Ростов Зенит
Сегодня, 20:10
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А Новосельцева Зинка купила по рыночной цене - 100 или 200 тысяч? Кто говорит про админресурс? laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.