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Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (20)
Трансфер Могилевца обошелся "Ростову" в 700 тысяч евро
Полузащитник Павел Могилевец перешел из "Зенита" в "Ростов" 700 тысяч евро, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ключевым фактором, благодаря которому переход был оформлен, стали решения самого полузащитника по некоторым нюансам трансфера в последний день дозаявочного окна.
Могилевец подписал контракт с "Ростовом" сроком на три года.
Ключевым фактором, благодаря которому переход был оформлен, стали решения самого полузащитника по некоторым нюансам трансфера в последний день дозаявочного окна.
Могилевец подписал контракт с "Ростовом" сроком на три года.
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