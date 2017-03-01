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Андрей Будогосский: провал судей на тестах по знанию правил – это неприятная неожиданность
Глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский в интервью "Матч ТВ" рассказал о подготовке арбитров премьер-лиги во время зимнего тренировочного сбора.
"Придя в департамент судейства, я Егорову и еще одному статусному арбитру сказал, что они должны себя привести в порядок. В противном случае они не будут назначаться на игры, потому что мы не можем допустить таких ситуаций, когда нам даже президенты некоторых клубов делают замечания по этому поводу. Егоров отреагировал реальными шагами, сумел привести себя в нормальный внешний вид. Это надежный арбитр, он нам нужен. Мне бы хотелось, чтобы другие взяли это на заметку. Судьям, у которых сейчас есть проблемы с содержанием жира, мы сказали: "Ребята, у нас в апреле будет очередной сбор. Если вы за это время вы не измените свой внешний вид и свои показатели, мы будем регулировать соответствующим образом ваши назначения".
Во всем должен быть предел. Нельзя же посадить человека в тюрьму на неопределенный срок. Поэтому мы даем шанс судьям, которые когда-то ошиблись и отсиделись в нижних дивизионах. Арсланбеков, например, стал более мотивированным, он сегодня хочет больше, старается доказать. Важно, чтобы он сохранил этот настрой.
Для меня провал судей на тестах по знанию правил – это неожиданность. У нас каждый день проводились занятия по правилам игры, тестирование. И тот факт, что Москалев не сдал тест, – это удивительно, совершенно нездорово. Мы даем месяц работы по этим недостаткам, через месяц он должен пересдать этот тест.
В целом у меня позитивное впечатление от сбора. Я увидел горящие глаза у людей, желание работать. Это очень важно. Абсолютное большинство арбитров оказались хорошо подготовленными", – сказал Будогосский.
"Придя в департамент судейства, я Егорову и еще одному статусному арбитру сказал, что они должны себя привести в порядок. В противном случае они не будут назначаться на игры, потому что мы не можем допустить таких ситуаций, когда нам даже президенты некоторых клубов делают замечания по этому поводу. Егоров отреагировал реальными шагами, сумел привести себя в нормальный внешний вид. Это надежный арбитр, он нам нужен. Мне бы хотелось, чтобы другие взяли это на заметку. Судьям, у которых сейчас есть проблемы с содержанием жира, мы сказали: "Ребята, у нас в апреле будет очередной сбор. Если вы за это время вы не измените свой внешний вид и свои показатели, мы будем регулировать соответствующим образом ваши назначения".
Во всем должен быть предел. Нельзя же посадить человека в тюрьму на неопределенный срок. Поэтому мы даем шанс судьям, которые когда-то ошиблись и отсиделись в нижних дивизионах. Арсланбеков, например, стал более мотивированным, он сегодня хочет больше, старается доказать. Важно, чтобы он сохранил этот настрой.
Для меня провал судей на тестах по знанию правил – это неожиданность. У нас каждый день проводились занятия по правилам игры, тестирование. И тот факт, что Москалев не сдал тест, – это удивительно, совершенно нездорово. Мы даем месяц работы по этим недостаткам, через месяц он должен пересдать этот тест.
В целом у меня позитивное впечатление от сбора. Я увидел горящие глаза у людей, желание работать. Это очень важно. Абсолютное большинство арбитров оказались хорошо подготовленными", – сказал Будогосский.
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