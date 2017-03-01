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Защитник "Оренбурга" Фарход Васиев на правах аренды перейдет в клуб из Таджикистана
Защитник "Оренбурга" и сборной Таджикистана Фарход Васиев вернется на родину, сообщает "Спорт-Экспресс".
26-летний футболист будет выступать на правах аренды на действующего чемпиона "Истиклол". В России Васиев начинал карьеру в "Сатурне", после чего защищал цвета "Крыльев Советов", "Жемчужины", "Шинника" и "Волгаря". В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь в одном матче премьер-лиги.
26-летний футболист будет выступать на правах аренды на действующего чемпиона "Истиклол". В России Васиев начинал карьеру в "Сатурне", после чего защищал цвета "Крыльев Советов", "Жемчужины", "Шинника" и "Волгаря". В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь в одном матче премьер-лиги.
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