Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Защитник "Оренбурга" Фарход Васиев на правах аренды перейдет в клуб из Таджикистана

Защитник "Оренбурга" и сборной Таджикистана Фарход Васиев вернется на родину, сообщает "Спорт-Экспресс".

26-летний футболист будет выступать на правах аренды на действующего чемпиона "Истиклол". В России Васиев начинал карьеру в "Сатурне", после чего защищал цвета "Крыльев Советов", "Жемчужины", "Шинника" и "Волгаря". В нынешнем сезоне он выходил на поле лишь в одном матче премьер-лиги.
Теги: Оренбург
Сегодня, 20:06
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.