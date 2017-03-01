Константин Емельянов: угроза снятия "Луча" с ФНЛ? Всё может быть

Главный тренер "Луч-Энергии" Константин Емельянов рассказал, что владивостокская команда может сняться с первенства ФНЛ.— Это не мне решать. Но все может быть. Вы же знаете, если команда не явится на два матча, она автоматически снимается с турнира. 8 марта мы должны играть в Красноярске, но будем ли — ясности никакой.