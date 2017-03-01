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Константин Емельянов: угроза снятия "Луча" с ФНЛ? Всё может быть

Главный тренер "Луч-Энергии" Константин Емельянов рассказал, что владивостокская команда может сняться с первенства ФНЛ.

— Угроза снятия "Луча" с первенства, похоже, принимает осязаемые черты?

— Это не мне решать. Но все может быть. Вы же знаете, если команда не явится на два матча, она автоматически снимается с турнира. 8 марта мы должны играть в Красноярске, но будем ли — ясности никакой.

Sportbox
Теги: Емельянов Луч-Энергия
Вчера, 23:33
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