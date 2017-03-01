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Сергей Кирьяков: процесс адаптации новых игроков "Арсенала" завершен на 90%

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков сообщил, что процесс адаптации новых футболистов тульского клуба завершен на 90%.

"У нас было достаточно времени, чтобы адаптировать всех игроков к требованиям клуба. У многих есть опыт выступления в серьезных соревнованиях, соответственно, адаптация протекала быстро, на 90% этот процесс закончен. Многие из новичков имели опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы, знают ситуацию в нашем чемпионате и полны решимости помочь реализовать задачу на сезон, то есть остаться в РФПЛ. У каждого тренера есть желание дополнительных трансферов, но я думаю, что этого потенциала должно хватить в решении задач", - цитирует тренера "Р-Спорт".
Теги: Кирьяков Арсенал Тула
Вчера, 23:35
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