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Виктор Клаэссон: то, что "Спартак" лидирует с серьезным отрывом – говорит само за себя

Полузащитник "Краснодара" Виктор Клаэссон в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" заявил, что не имеет представления об уровне российских команд.

"Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что "Спартак" лидирует, да еще и с серьезным отрывом – говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха", – цитирует игрока официальный сайт краснодарской команды.
Теги: Классон Краснодар Спартак
Сегодня, 23:38
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