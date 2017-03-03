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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
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17:10
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"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
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Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Виктор Клаэссон: то, что "Спартак" лидирует с серьезным отрывом – говорит само за себя
Полузащитник "Краснодара" Виктор Клаэссон в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" заявил, что не имеет представления об уровне российских команд.
"Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что "Спартак" лидирует, да еще и с серьезным отрывом – говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха", – цитирует игрока официальный сайт краснодарской команды.
"Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita. Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что "Спартак" лидирует, да еще и с серьезным отрывом – говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха", – цитирует игрока официальный сайт краснодарской команды.
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