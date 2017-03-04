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Президент "Оренбурга": фол на Воробьеве в штрафной площади был
Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал эпизод матча с тульским "Арсеналом" (3:0), в котором был назначен пенальти в ворота "канониров".
"Мы посмотрели повторы. Судя по ним, был реальный пенальти. То, что показали на повторе – там видно фол на Воробьеве в штрафной площади, все судья верно поставил. Сомнений у меня этот пенальти не вызвал. На повторе четко и ясно было видно", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
"Мы посмотрели повторы. Судя по ним, был реальный пенальти. То, что показали на повторе – там видно фол на Воробьеве в штрафной площади, все судья верно поставил. Сомнений у меня этот пенальти не вызвал. На повторе четко и ясно было видно", - цитирует Столыпина "Р-Спорт".
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