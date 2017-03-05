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Андрей Червиченко: думаю, сегодня судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех оставшихся матчах

В матче 18-го тура РФПЛ "Краснодар" - "Спартак" бригада арбитров будет на стороне красно-белых, заявил бывший президент московского клуба Андрей Червиченко.

"С пристальным вниманием буду следить за работой бригады Безбородова. Наблюдать за нашими судьями зачастую так же интересно, как и за самой игрой. Думаю, что в воскресенье судьи будут на стороне "Спартака", как и во всех матчах до конца чемпионата", - цитирует Червиченко RT.
Теги: Червиченко Спартак Краснодар
Сегодня, 14:24
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№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:44) #
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Цитата: АН-124
Пенальти ведь можно и не забить.Лучше удалять игрока у соперника,

Не, ты не прав! Все таки пенальти понадежнее!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А зачем Спартаку пенальти?Пенальти ведь можно и не забить.Лучше удалять игрока у соперника,как это было в игре с Ростовом и потом уже решать свои задачи
Регистрация: 5.06.2016
№10 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 14:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как его прет от желчи..
Скро лопнет )


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Регистрация: 9.01.2009
№9 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и хорошо!Это заговор!!!Федун всех купил))))
Регистрация: 3.11.2016
№8 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 14:37) #
  • +1
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online

Ну вот наконец то в открытую начали давить на судей! Заранее объявить в предвзятости что бы у них поджилки тряслись.
Регистрация: 1.05.2009
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 14:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да-а!Вот ведь мразота,сам сyчaра начал развал Спартака и еще совести хватает,что то вякать.
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:34) #
  • +1
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online

Цитата: ajax101
Может, сегодня Спартак наконец - то пробъёт первый пенальти в сезоне?

Пора бы уже! А то как то не серьезно! 6-7 пеналей минимум за 13 туров ОБЯЗАНЫ судьи Спартаку.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 14:33) #
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  •  (4)
online

Молодец , жыробас !!!.... Подкинул на вентилятор .... Ждёмс мух ....
Регистрация: 21.01.2016
№4 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 14:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Может, сегодня Спартак наконец - то пробъёт первый пенальти в сезоне?

Не, назначит в ворота Спартака не 3 пенальти, а только два. Как в матче с Зенитом. Как ни крути - тоже помощь smirk
Регистрация: 4.06.2015
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Может, сегодня Спартак наконец - то пробъёт первый пенальти в сезоне?
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 14:27) #
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Стели, стели толстая морда.... Все равно ты червивое гуано, как бы не прятался....
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (7)
online

Твои слова да футбольному Богу в уши!


А новость жирным надо выделить!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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