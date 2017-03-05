Олег Пашинин: Лоськову нужно хорошо поработать над физическим состоянием

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин уверен, что Дмитрий Лоськов сможет принести пользу команде.- Над этим компонентом ему еще предстоит хорошо поработать (улыбается).- Я этого не исключаю. Но все будет зависеть от физического состояния Дмитрия. Его мастерство никуда не делось. Особенно это стало понятно во время зимних сборов, когда мы принимали участие в играх на тренировках.- Да. Хоть Дмитрий и давно не выступает на профессиональном уровне, он поддерживает себя в форме. Лоськов сам тренировался и в футбол продолжал играть. Его техника никуда не делась. Сейчас все упирается в физическую готовность.