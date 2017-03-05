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Олег Пашинин: Лоськову нужно хорошо поработать над физическим состоянием

Тренер "Локомотива" Олег Пашинин уверен, что Дмитрий Лоськов сможет принести пользу команде.

- Как можно оценить нынешнее физическое состояние Лоськова?

- Над этим компонентом ему еще предстоит хорошо поработать (улыбается).

- Есть ли шанс, что Лоськов сыграет не символические две минуты в игре последнего тура, а появится на поле хотя бы несколько раз и принесет какую-то пользу?

- Я этого не исключаю. Но все будет зависеть от физического состояния Дмитрия. Его мастерство никуда не делось. Особенно это стало понятно во время зимних сборов, когда мы принимали участие в играх на тренировках.

- То есть Лоськов способен до сих пор выходить на поле именно из-за уровня мастерства?

- Да. Хоть Дмитрий и давно не выступает на профессиональном уровне, он поддерживает себя в форме. Лоськов сам тренировался и в футбол продолжал играть. Его техника никуда не делась. Сейчас все упирается в физическую готовность.

"Спорт день за днем"
Теги: Пашинин Лоськов Локомотив
Сегодня, 17:40
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тихонов играл и Лоськов сможет!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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