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Олег Пашинин: Лоськову нужно хорошо поработать над физическим состоянием
Тренер "Локомотива" Олег Пашинин уверен, что Дмитрий Лоськов сможет принести пользу команде.
- Как можно оценить нынешнее физическое состояние Лоськова?
- Над этим компонентом ему еще предстоит хорошо поработать (улыбается).
- Есть ли шанс, что Лоськов сыграет не символические две минуты в игре последнего тура, а появится на поле хотя бы несколько раз и принесет какую-то пользу?
- Я этого не исключаю. Но все будет зависеть от физического состояния Дмитрия. Его мастерство никуда не делось. Особенно это стало понятно во время зимних сборов, когда мы принимали участие в играх на тренировках.
- То есть Лоськов способен до сих пор выходить на поле именно из-за уровня мастерства?
- Да. Хоть Дмитрий и давно не выступает на профессиональном уровне, он поддерживает себя в форме. Лоськов сам тренировался и в футбол продолжал играть. Его техника никуда не делась. Сейчас все упирается в физическую готовность.
"Спорт день за днем"
- Как можно оценить нынешнее физическое состояние Лоськова?
- Над этим компонентом ему еще предстоит хорошо поработать (улыбается).
- Есть ли шанс, что Лоськов сыграет не символические две минуты в игре последнего тура, а появится на поле хотя бы несколько раз и принесет какую-то пользу?
- Я этого не исключаю. Но все будет зависеть от физического состояния Дмитрия. Его мастерство никуда не делось. Особенно это стало понятно во время зимних сборов, когда мы принимали участие в играх на тренировках.
- То есть Лоськов способен до сих пор выходить на поле именно из-за уровня мастерства?
- Да. Хоть Дмитрий и давно не выступает на профессиональном уровне, он поддерживает себя в форме. Лоськов сам тренировался и в футбол продолжал играть. Его техника никуда не делась. Сейчас все упирается в физическую готовность.
"Спорт день за днем"
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