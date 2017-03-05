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Валерий Гладилин: "Спартак" сохранил отрыв в пять очков, хотя мог и увеличить его
Заслуженный тренер России Валерий Гладилин прокомментировал ничью в матче "Краснодар"-"Спартак" (2:2) в восемнадцатом туре РФПЛ.
"Основную задачу гости решили, не уступив "Краснодару", учитывая, что "Зенит" с ЦСКА тоже сыграли вничью. Спартаковцы сохранили отрыв в пять очков, хотя могли и увеличить его. Но не удалось удержать счет. Поэтому я считаю, что даже при том, что красно-белые добились только ничьей, они уезжают из Краснодара с положительным результатом", - цитирует Гладилина "Спорт-Экспресс".
"Основную задачу гости решили, не уступив "Краснодару", учитывая, что "Зенит" с ЦСКА тоже сыграли вничью. Спартаковцы сохранили отрыв в пять очков, хотя могли и увеличить его. Но не удалось удержать счет. Поэтому я считаю, что даже при том, что красно-белые добились только ничьей, они уезжают из Краснодара с положительным результатом", - цитирует Гладилина "Спорт-Экспресс".
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