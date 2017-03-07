Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
20:09
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск (1)
18:43
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
Сергей Прядкин: если "Спартак" будет играть за Суперкубок, то матч пройдет на "Локомотиве" (15)
18:05
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
Луис Энрике: если кто-то может нам забить четыре мяча, значит, нам по силам забить ему шесть (1)
15:59
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Игорь Лебедев: РФС пока не утвердил дату следующей конференции организации
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не утвердил дату очередной конференции организации на заседании во вторник, сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.
"Даты не было, только обсудили повестку", - цитирует Лебедева "Р-Спорт".
"Даты не было, только обсудили повестку", - цитирует Лебедева "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.