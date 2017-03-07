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Игорь Лебедев: РФС пока не утвердил дату следующей конференции организации

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не утвердил дату очередной конференции организации на заседании во вторник, сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

"Даты не было, только обсудили повестку", - цитирует Лебедева "Р-Спорт".
Теги: Лебедев
Сегодня, 23:03
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