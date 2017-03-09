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Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
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СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (9)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (9)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (36)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (36)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
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Экс-наставник сборной Бельгии Марк Вильмотс может возглавить "Зенит"
Португальский агент Жорже Мендеш предложил "Зениту" свою кандидатуру главного тренера, сообщает ФАН.
В частности, представитель Криштиану Роналду в неофициальной беседе с руководителями петербургского клуба озвучил фамилию Марка Вильмотса — бельгийского специалиста, в прошлом году покинувшего пост главного тренера сборной Бельгии. В настоящий момент 48-летний специалист без работы.
Мендеш обратил внимание на другого своего клиента — Паулу Фонсеку, который в прошлом году заменил нынешнего наставника "Зенита" Мирчу Луческу в "Шахтере". Контракт португальца с донецким клубом рассчитан до следующего лета, однако существует вероятность, что сине-бело-голубые смогут позвать Фонсеку уже по окончании текущего сезона.
В частности, представитель Криштиану Роналду в неофициальной беседе с руководителями петербургского клуба озвучил фамилию Марка Вильмотса — бельгийского специалиста, в прошлом году покинувшего пост главного тренера сборной Бельгии. В настоящий момент 48-летний специалист без работы.
Мендеш обратил внимание на другого своего клиента — Паулу Фонсеку, который в прошлом году заменил нынешнего наставника "Зенита" Мирчу Луческу в "Шахтере". Контракт португальца с донецким клубом рассчитан до следующего лета, однако существует вероятность, что сине-бело-голубые смогут позвать Фонсеку уже по окончании текущего сезона.
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