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Экс-наставник сборной Бельгии Марк Вильмотс может возглавить "Зенит"

Португальский агент Жорже Мендеш предложил "Зениту" свою кандидатуру главного тренера, сообщает ФАН.

В частности, представитель Криштиану Роналду в неофициальной беседе с руководителями петербургского клуба озвучил фамилию Марка Вильмотса — бельгийского специалиста, в прошлом году покинувшего пост главного тренера сборной Бельгии. В настоящий момент 48-летний специалист без работы.

Мендеш обратил внимание на другого своего клиента — Паулу Фонсеку, который в прошлом году заменил нынешнего наставника "Зенита" Мирчу Луческу в "Шахтере". Контракт португальца с донецким клубом рассчитан до следующего лета, однако существует вероятность, что сине-бело-голубые смогут позвать Фонсеку уже по окончании текущего сезона.
Теги: Мендеш Зенит
Сегодня, 17:27
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(1)
№11 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
ставлю бутерброд с икрой на слуцкого

Плесенью покроется... пока будешь ждать!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ставлю бутерброд с икрой на слуцкого


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sssh53
Ну то, что Луческу надо убирать это очевидно. Кто-то на Боаша жаловался - получили, что заслужили. Зенит не будет чемпионом, он проиграл все. Виктор, а вам реально нравится игра нынешнего Зенита?

Если Вы ко мне. То нет игры нету! В первой половине в начале сезона, да результативность была бешеная! А потом хуже...хуже и хуже. Ну думаю будет перерыв возьмем хороших игроков и будет все хорошо. Но как только увидел какие трансферы...а потом игру с Андерлехтом....то сразу подумал...Будулай, если не перестроится то уйдет не дожидаясь окончания сезона.

Цитата: Городовой
Теперь будут печатать о всех предложениях?Это предложение агентишки.Зенит в Европе берет людей с именем как правило.Хотя по мне стоит обратить внимание на Бердыева.Да и цыган пока тянет.Сезон пока не окончен что бы выводы делать.

Бердыева!? Тебе нравится такой футбол?? Нет спасибо! Пусть Ростов поднимает!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№8 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Огласите весь список пжлста smile


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:41) #
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Какой ещё Вильмотс? Слуцкий же!
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всех безработных тренеров перечисляем?
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь будут печатать о всех предложениях?Это предложение агентишки.Зенит в Европе берет людей с именем как правило.Хотя по мне стоит обратить внимание на Бердыева.Да и цыган пока тянет.Сезон пока не окончен что бы выводы делать.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:37) #
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online

Ну то, что Луческу надо убирать это очевидно. Кто-то на Боаша жаловался - получили, что заслужили. Зенит не будет чемпионом, он проиграл все. Виктор, а вам реально нравится игра нынешнего Зенита?
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 17:34) #
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БЕРДЫЕВ - вот и будет вам счастье
Регистрация: 15.02.2017
№2 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 17:33) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он с талантливой Бельгией ничего не показал. Зачем он Зениту? бред


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что за бред...боже мой...


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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