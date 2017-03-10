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Сергей Овчинников: Березуцкий с тренерским штабом ЦСКА не советовался

Защитник Василий Березуцкий не спрашивал совета у тренерского штаба ЦСКА в вопросе приостановления выступлений за сборную России, сообщил тренер армейцев Сергей Овчинников.

"Нет, он не советовался. Я от вас впервые об этом услышал. Пока не могу комментировать его решение, так как с Василием еще не разговаривал об этом", - цитирует Овчинникова ТАСС.
Теги: Овчинников ЦСКА Березуцкий В. Сборная России
Сегодня, 19:03
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