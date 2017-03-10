Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
16:54
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (6)
10:28
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова" (3)
Руслан Нигматуллин: вся Европа уже давно знает Бердыева и теперь точно выучит название "Ростова" (3)
Сергей Овчинников: Березуцкий с тренерским штабом ЦСКА не советовался
Защитник Василий Березуцкий не спрашивал совета у тренерского штаба ЦСКА в вопросе приостановления выступлений за сборную России, сообщил тренер армейцев Сергей Овчинников.
"Нет, он не советовался. Я от вас впервые об этом услышал. Пока не могу комментировать его решение, так как с Василием еще не разговаривал об этом", - цитирует Овчинникова ТАСС.
"Нет, он не советовался. Я от вас впервые об этом услышал. Пока не могу комментировать его решение, так как с Василием еще не разговаривал об этом", - цитирует Овчинникова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.