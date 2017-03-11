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Виктор Ганчаренко: если я выпускаю молодого, то кто-то из опытных не добирает практики перед "Тереком" (1)
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Игроки "ПСЖ" за неделю до матча с "Барсой" обсуждали возможность проигрыша со счетом 1:5 (видео)
Роман Бабаев: даже немного обидно за "Томь"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над "Томью" (4:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ.
"Рады, что одержали уверенную победу, но переоценивать результат я бы не стал по всем понятным причинам. „Томь“ сейчас играет по сути молодёжным составом. Насколько мне известно, в воротах томичей сегодня стоял парень 98-го года рождения. Но все равно ребята — молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не опустили руки, продолжили атаковать и старались порадовать болельщиков.
Сравнить сегодняшний матч со встречей с "Зенитом" будет глубоким заблуждением. Это была лобовая игра, в которой никто не хотел "умирать". Каждый думал только о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это два абсолютно разных матча по сюжету, сопротивлению. Даже немного обидно за томичей, уровень соперников всё-таки несопоставимый. Так что никаких шапкозакидательских настроений по поводу результата мы не испытываем. Впереди у нас очень серьёзный выездной матч с "Тереком", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Рады, что одержали уверенную победу, но переоценивать результат я бы не стал по всем понятным причинам. „Томь“ сейчас играет по сути молодёжным составом. Насколько мне известно, в воротах томичей сегодня стоял парень 98-го года рождения. Но все равно ребята — молодцы, что ни после первого, ни после второго гола не опустили руки, продолжили атаковать и старались порадовать болельщиков.
Сравнить сегодняшний матч со встречей с "Зенитом" будет глубоким заблуждением. Это была лобовая игра, в которой никто не хотел "умирать". Каждый думал только о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это два абсолютно разных матча по сюжету, сопротивлению. Даже немного обидно за томичей, уровень соперников всё-таки несопоставимый. Так что никаких шапкозакидательских настроений по поводу результата мы не испытываем. Впереди у нас очень серьёзный выездной матч с "Тереком", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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