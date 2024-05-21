"Вообще непонятно, что сейчас творится в мире. Люди лицемерные, нет ничего святого у них. Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать. Понтус - пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что он вообще в футбол начал играть. Почему он это не говорит? Негодяй он, ничего святого у него, слов нет у меня про него", - заявил Канчельскис.
Шведский опорный полузащитник Понтус Вернблум выступал в составе московского ЦСКА с января 2012-го по июль 2018-го года. В составе "армейцев" он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России, а также два раза поднимал над головой Суперкубок страны.
В недавнем интервью экс-легионер ЦСКА попросил прощения у всех, кого могли обидеть его выступления в московском клубе и заявил, что переходил в ЦСКА, когда ситуация в мире была иной.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис - об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: он негодяй, лицемер, пешка, что ему скажут, то и будет гавкать
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал слова шведа Понтуса Вернблума, который извинился за годы выступления в России.
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