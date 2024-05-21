"С возможной потерей Тюкавина из-за травмы у "Динамо" в игре с "Краснодаром" могут возникнуть проблемы с тем, что у команды просто не будет лидера атаки. Всё-таки Тюкавин - это человек, который создаёт опасности у чужих ворот и сам же их реализует", - заявил Быщовец.
Московское "Динамо", которое после 29-ти туров с 56-ю очками возглавляет турнирную таблицу, встретится в заключительном матче сезона с "Краснодаром" на выезде. Любой результат, кроме поражения гарантирует "бело-голубым" победу в сезоне вне зависимости от исхода параллельного матча между "Зенитом" и "Ростовом".
"Краснодар" также может одержать победу в РПЛ. Для этого "горожане" должны одержать победу над "Динамо" и рассчитывать на то, что "Ростов" не проиграет "Зениту", в активе которого 54 очка. Форвард Константин Тюкавин, в активе которого 15+10 по гол+пас в 29-ти матчах РПЛ в составе "Динамо", рискует пропустить матч из-за травмы, полученной на 90-й минуте матча 29-го тура с "Крыльями Советов".
Источник: "LegalBet"
Бышовец: без Тюкавина у "Динамо" в игре с "Краснодаром" могут возникнуть проблемы
Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал возможное отсутствие форварда "Динамо" Константина Тюкавина в матче 30-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости