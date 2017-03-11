Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Мориц Бауэр: мы допустили ошибки, поэтому не смогли победить

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр прокомментировал ничью своей команды в матче против "Оренбурга" (0:0) в девятнадцатом туре РФПЛ.

"Я разочарован исходом матча. Игра была довольно сложной, мы допустили ошибки, поэтому не смогли победить. Во втором тайме мы больше владели мячом, но у "Оренбурга" было несколько отличных атак, и если бы они забили хотя бы в одной из них, для нас все могло завершиться иначе", - цитирует Бауэра "Р-Спорт".
Теги: Бауэр Оренбург Рубин
Сегодня, 20:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.