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Борис Копейкин: схема ЦСКА с тремя центральными защитниками даст положительный эффект
Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил уверенность в том, что армейцы будут прибавлять в атаке.
"Поменять бы матчи армейцев с "Зенитом" и "Томью" местами! Потому что Гончаренко только выстраивает игру. Перешел на новую схему. Если бы в первом весеннем туре ЦСКА встретился с той же "Томью" или хотя бы командой из второй восьмерки, то и с питерцами все было бы намного лучше. А так матч не получился, и сразу понеслось много критики. Но когда у тебя не идет игра, то, понятное дело, начинаешь бояться не пропустить. Однако я думаю, с каждой следующей встречей ЦСКА в атаке будет прибавлять. И схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект", - цитирует Копейкина "Спорт-Экспресс"..
"Поменять бы матчи армейцев с "Зенитом" и "Томью" местами! Потому что Гончаренко только выстраивает игру. Перешел на новую схему. Если бы в первом весеннем туре ЦСКА встретился с той же "Томью" или хотя бы командой из второй восьмерки, то и с питерцами все было бы намного лучше. А так матч не получился, и сразу понеслось много критики. Но когда у тебя не идет игра, то, понятное дело, начинаешь бояться не пропустить. Однако я думаю, с каждой следующей встречей ЦСКА в атаке будет прибавлять. И схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект", - цитирует Копейкина "Спорт-Экспресс"..
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