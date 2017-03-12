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Александр Григорян: в 1-м тайме и близко не было ощущения, что играем с лидером чемпионата
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча чемпионата России со «Спартаком» (0:1), передает Sports.ru.
– Результат матча закономерен. Упустили инициативу во втором тайме, «Спартак» имел несколько голевых моментов, одним из них воспользовался. Футбол есть футбол, и даже при таком преимуществе «Спартака» мы простили соперника за 2 минуты до конца матча. Совершенно убойный момент был у Жирова, с двух метров не попал ударом головой в ворота. Когда играешь с такой командой и большую часть матча обороняешься, надо уметь выжидать такие моменты и дорожить ими. Первый тайм мы провели качественно, но игра состоит из двух таймов, поэтому об этом теперь нет смысла говорить.
– Чувствовалось ли, что вы играете с лидером чемпионата?
– Я не думал об этом. Наверное, в концовке матча уже чувствовалось. В первом тайме и близко такого ощущения не было, в перерыве даже были амбиции на положительный результат. Класс команды сыграл свою роль. Сегодня упрекнуть нас в недостатке самоотдачи нельзя, можно упрекнуть только в индивидуальных ошибках. Плохо, что втором тайме не создавали у ворот «Спартака» напряжение. Мы изучали игру соперника достаточно долго, готовились к ней. Неспроста команда идет на первом месте.
– Был ли какой-то определенный настрой у игроков «Анжи», которые еще недавно играли в «Спартаке»?
– Конечно, да. Когда воспитанник «Спартака» играет против своего родного клуба, ему не надо ничего говорить.
– Почему не удалось сегодня забить?
– Сегодня мы не использовали те моменты, которые у нас были. Вы хотите услышать, что у моих игроков не хватило исполнительского мастерства? Я никогда в жизни такого не скажу.
– Почему не вышел на поле Паршивлюк?
– Он очень хотел сыграть, я очень хотел, чтобы он принял участие в этом матче. Для него эта встреча не просто особенная, а что-то за рамками этого слова. В первой половине дня с ним разминался мой помощник, чтобы проверить, готова нога или нет. К сожалению, микротравма не позволила ему играть, – сказал Григорян.
– Результат матча закономерен. Упустили инициативу во втором тайме, «Спартак» имел несколько голевых моментов, одним из них воспользовался. Футбол есть футбол, и даже при таком преимуществе «Спартака» мы простили соперника за 2 минуты до конца матча. Совершенно убойный момент был у Жирова, с двух метров не попал ударом головой в ворота. Когда играешь с такой командой и большую часть матча обороняешься, надо уметь выжидать такие моменты и дорожить ими. Первый тайм мы провели качественно, но игра состоит из двух таймов, поэтому об этом теперь нет смысла говорить.
– Чувствовалось ли, что вы играете с лидером чемпионата?
– Я не думал об этом. Наверное, в концовке матча уже чувствовалось. В первом тайме и близко такого ощущения не было, в перерыве даже были амбиции на положительный результат. Класс команды сыграл свою роль. Сегодня упрекнуть нас в недостатке самоотдачи нельзя, можно упрекнуть только в индивидуальных ошибках. Плохо, что втором тайме не создавали у ворот «Спартака» напряжение. Мы изучали игру соперника достаточно долго, готовились к ней. Неспроста команда идет на первом месте.
– Был ли какой-то определенный настрой у игроков «Анжи», которые еще недавно играли в «Спартаке»?
– Конечно, да. Когда воспитанник «Спартака» играет против своего родного клуба, ему не надо ничего говорить.
– Почему не удалось сегодня забить?
– Сегодня мы не использовали те моменты, которые у нас были. Вы хотите услышать, что у моих игроков не хватило исполнительского мастерства? Я никогда в жизни такого не скажу.
– Почему не вышел на поле Паршивлюк?
– Он очень хотел сыграть, я очень хотел, чтобы он принял участие в этом матче. Для него эта встреча не просто особенная, а что-то за рамками этого слова. В первой половине дня с ним разминался мой помощник, чтобы проверить, готова нога или нет. К сожалению, микротравма не позволила ему играть, – сказал Григорян.
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