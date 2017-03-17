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Александр Кержаков: главное, чтобы у сборной России не было безволия
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением об игре национальной команды и отношении болельщиков к ней.
"Если бы всего хватало, были бы какие-то результаты. Наверное, не хватает какого-то характера. В 2008 году было определенное единение и болельщиков, и команды. Понятное дело, что оно зависит от результатов команды. Но когда команда будет полностью отдавать себя на поле, независимо от того, какой результат они показывают, то и болельщик будет это видеть и воспринимать это немного по-другому.
Безволие никто не может воспринимать нормально. И безволие спортсменов подчас вызывает негативную реакцию со стороны болельщиков. И из-за этого разгораются скандалы. Самое главное — это чтобы у команды не было безволия", — цитирует Кержакова ИА "Политика сегодня".
"Если бы всего хватало, были бы какие-то результаты. Наверное, не хватает какого-то характера. В 2008 году было определенное единение и болельщиков, и команды. Понятное дело, что оно зависит от результатов команды. Но когда команда будет полностью отдавать себя на поле, независимо от того, какой результат они показывают, то и болельщик будет это видеть и воспринимать это немного по-другому.
Безволие никто не может воспринимать нормально. И безволие спортсменов подчас вызывает негативную реакцию со стороны болельщиков. И из-за этого разгораются скандалы. Самое главное — это чтобы у команды не было безволия", — цитирует Кержакова ИА "Политика сегодня".
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