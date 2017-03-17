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Александр Кержаков: главное, чтобы у сборной России не было безволия

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением об игре национальной команды и отношении болельщиков к ней.

"Если бы всего хватало, были бы какие-то результаты. Наверное, не хватает какого-то характера. В 2008 году было определенное единение и болельщиков, и команды. Понятное дело, что оно зависит от результатов команды. Но когда команда будет полностью отдавать себя на поле, независимо от того, какой результат они показывают, то и болельщик будет это видеть и воспринимать это немного по-другому.

Безволие никто не может воспринимать нормально. И безволие спортсменов подчас вызывает негативную реакцию со стороны болельщиков. И из-за этого разгораются скандалы. Самое главное — это чтобы у команды не было безволия", — цитирует Кержакова ИА "Политика сегодня".
Теги: Кержаков
Сегодня, 19:47
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№4 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы команда была, как единое целое, без междусабойчиков.
Регистрация: 17.03.2013
№3 Написал: Прастой как (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Saveger
главное не обосраться

уже обосранные
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:03) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
главное не обосраться
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: casabl (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)

Ну, Саша, психоаналитик, нафиг!
Так ты так и не сказал, отчего у сборной "безволие"?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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