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Ведран Чорлука выбыл минимум на две недели из-за травмы

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения, полученного в матче 20-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщает ТАСС .

В субботу "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича.
Теги: Чорлука Локомотив
Сегодня, 14:22
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скорейшего выздоровления.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Хреново, может обе игры с Уфой пропустить.
Здоровья Капитан!! Возвращайся быстрей.
Регистрация: 29.10.2010
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