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Сергей Хусаинов: решения Вилкова в матче "Локомотив"-"Спартак" были предельно объективными (8)
Сергей Хусаинов: решения Вилкова в матче "Локомотив"-"Спартак" были предельно объективными (8)
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Превью. 27 тур ФНЛ
Превью. 27 тур ФНЛ
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Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом? (9)
Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом? (9)
Ведран Чорлука выбыл минимум на две недели из-за травмы
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука пропустит минимум две недели из-за растяжения, полученного в матче 20-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", сообщает ТАСС .
В субботу "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича.
В субботу "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 1:1. Хорватский защитник был заменен в перерыве на Неманью Пейчиновича.
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