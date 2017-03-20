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Максим Беляев: фол на Дзюбе? За такое пенальти не ставятся

Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что арбитр Алексей Еськов неправомерно назначил пенальти в ворота тульской команды во время матча с "Зенитом".

– За такое пенальти не ставится. Была борьба. Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.

– Какое впечатление в целом произвел "Зенит"?

– У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника, и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше.

"Спорт день за днем"
Теги: Беляев Дзюба Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 18:31
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16
(8)
№16 Написал: Sculptor (Сегодня, 19:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: prime
Когда же эти питерские бл@ди поймут, что такая игра с помощью судей в чемпионате, никогда не даст им толчок в развитии, что бы они успешно выступали в лиге чемпионов.

они никогда этого не поймут,оно им не надо,сыграл и в кассу,а когда госбабло кончиться,то и они станут как все,только память у людей крепкая и за этот цирк придется отвечать.
Регистрация: 1.02.2017
№15 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 19:46) #
  • +2
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Цитата: мяч квадратный
Тепербь Дзюба начнёт падать от одного неодобрительного взгляда защитников соперника. Пенальти назначат 100%.

Он и так всё время валится,как мешок с говном!
Регистрация: 28.11.2008
№14 Написал: avnik море (Сегодня, 19:29) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
...я его не хватал, лишь немного притянул за майку.

Всё граждане, разговор закончен в пользу Дзюбы... Если он только не скажет что-нибудь подобное. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:23) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
От свистунов уже 12 очков бомжам в подарок.
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:17) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Когда же эти питерские бл@ди поймут, что такая игра с помощью судей в чемпионате, никогда не даст им толчок в развитии, что бы они успешно выступали в лиге чемпионов.
Регистрация: 2.08.2009
№11 Написал: кандид (Сегодня, 19:16) #
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Цитата: Blessing
Может и не было пенальти, но уважение к авторитету футболиста сыграло свою роль.

В этом вся сущность бомжей! Для чего болеете то хоть? В этом вы с ишаками друзья. А вот мы хотим смотреть зрелищный и честный футбол. По зтому за Спартак всегда будут топить большая часть населения!!!
Регистрация: 29.09.2016
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Было-Небыло...Забили и разговор окончен smile


Было- не было..
Трахнул вас Амкар- и разговор окончен.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
питерской ссанине даже и парировать нечем-остаётся только дурачков включать)))
хотя они по жизни такие))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№8 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 18:49) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Было-Небыло...Забили и разговор окончен smile
Регистрация: 15.03.2009
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:41) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может и не было пенальти, но уважение к авторитету футболиста сыграло свою роль.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:39) #
  • +2
  •  (10)

Тепербь Дзюба начнёт падать от одного неодобрительного взгляда защитников соперника. Пенальти назначат 100%.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению, нам повезло меньше.

к сожалению:
-и что у нас спонсор не государственная компания зенит..
-и что министр спорт не из Тулы и не ярый фанатик Арсенал Тула..
-и что премьер министр не в шарфике зенит
-и что самый бесстрашный президент во всем мире..не из города Тулы..

всего-то подумаешь какие-то пустяки и совпадения sleeping


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: vlees^^ (Сегодня, 18:36) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Политическому проекту теперь будут за любое касание ставить пенальти,как в Баскетболе,позорищееее
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: Игорь Бергачёв (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (10)

Шлюба двух метровое бревно с весом под сотку, отлетает как пушинка... Уепок
Регистрация: 16.02.2017
№2 Написал: Карасик Тула (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Борьба была, да.. Но Дзюба упал так, будто его косой срубили, хотя с его ногами контакта не было вовсе..
Регистрация: 25.05.2013
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:34) #
  • -8
  •  (16)

Стоит ежик перед зеркалом и медитирует "Я не пукну, я не пукну!" Пук... "Это не я! Это не я!
Ежик это Максим Беляев.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
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