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Максим Беляев: фол на Дзюбе? За такое пенальти не ставятся
Защитник "Арсенала" Максим Беляев заявил, что арбитр Алексей Еськов неправомерно назначил пенальти в ворота тульской команды во время матча с "Зенитом".
– За такое пенальти не ставится. Была борьба. Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.
– Какое впечатление в целом произвел "Зенит"?
– У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника, и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше.
"Спорт день за днем"
– За такое пенальти не ставится. Была борьба. Дзюба сначала придерживал, а потом заблокировал меня, я его не хватал, лишь немного притянул за майку. На мой взгляд, нужно было продолжить игру.
– Какое впечатление в целом произвел "Зенит"?
– У них была целая череда неудач. Сначала вылет из Лиги Европы, потом неудачный старт в весенней части сезона. Понятно, им кровь из носа нужно было побеждать. Но и наша ситуация обязывала не смотреть на ранг соперника, и в любом случае брать очки. К сожалению, нам повезло меньше.
"Спорт день за днем"
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