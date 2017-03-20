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Владимир Ильин: встреча "Урала" с "Зенитом" будет особенной
Нападающий "Урала" Владимир Ильин, родившийся в Петербурге, заявил, что с нетерпением ждёт матч чемпионата России против "Зенита".
"Конечно, это будет особенный матч. Хотя, для меня сейчас все матчи особенные, я каждый из них очень жду, ведь провожу первый сезон в Премьер-Лиге. Каждый матч жду с нетерпением. Ожидал ли, что так эффектно дебютирую в "Урале"? Хотел, чтобы так было, работал для этого. У нас была задача выиграть в Краснодаре. А у меня, как у нападающего, была задача забить. Получилось удачно: и индивидуальная, и командная задачи были выполнены", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
"Конечно, это будет особенный матч. Хотя, для меня сейчас все матчи особенные, я каждый из них очень жду, ведь провожу первый сезон в Премьер-Лиге. Каждый матч жду с нетерпением. Ожидал ли, что так эффектно дебютирую в "Урале"? Хотел, чтобы так было, работал для этого. У нас была задача выиграть в Краснодаре. А у меня, как у нападающего, была задача забить. Получилось удачно: и индивидуальная, и командная задачи были выполнены", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
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