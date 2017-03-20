Дмитрий Комбаров: по большому счёту "Локомотив" ничего не создал

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями о ничьей с "Локомотивом" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.



"По большому счёту "Локомотив" ничего не создал, кроме того, что мы сами себе создали. Пропустили из-за собственной ошибки. Проигрывая 0:1, побежали вперёд, надо было забивать", - сказал Комбаров.