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Дмитрий Комбаров: по большому счёту "Локомотив" ничего не создал

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в эфире телеканала "Наш футбол" поделился мыслями о ничьей с "Локомотивом" (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

"По большому счёту "Локомотив" ничего не создал, кроме того, что мы сами себе создали. Пропустили из-за собственной ошибки. Проигрывая 0:1, побежали вперёд, надо было забивать", - сказал Комбаров.
Теги: Комбаров Спартак Локомотив
Сегодня, 22:02
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(1)
№3 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
ДМИТРИЙ КОМБАРОВ: ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ "ЛОКОМОТИВ" НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛ


И ты им решил помочь. smile rage


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:09) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ага. один обрезал, второй не допрыгнул
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:07) #
  • +1
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Зато Дим , у тебя ФАТАЛЬНЫЕ ОБРЕЗЫ
Регистрация: 29.03.2013
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