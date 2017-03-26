Виктор Файзулин: я сыграю на чемпионате мира, даже не сомневаюсь

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, что вернется в футбол после травмы и сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России.– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.– А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.– Почти каждый день.– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!