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Виктор Файзулин: я сыграю на чемпионате мира, даже не сомневаюсь
Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, что вернется в футбол после травмы и сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России.
– Как ваше здоровье?
– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.
– Хрящи? Но у вас же артроз коленного состава.
– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.
– Сколько всего раз ложились под нож?
– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.
– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?
– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.
– С Мирчей Луческу хоть раз разговаривали?
– А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.
– Но вы все время на базе?
– Почти каждый день.
– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?
– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!
"Спорт-Экспресс"
– Как ваше здоровье?
– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.
– Хрящи? Но у вас же артроз коленного состава.
– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.
– Сколько всего раз ложились под нож?
– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.
– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?
– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.
– С Мирчей Луческу хоть раз разговаривали?
– А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.
– Но вы все время на базе?
– Почти каждый день.
– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?
– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!
"Спорт-Экспресс"
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