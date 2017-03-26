Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Файзулин: я сыграю на чемпионате мира, даже не сомневаюсь

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин заявил, что вернется в футбол после травмы и сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России.

– Как ваше здоровье?

– Три недели назад меня прооперировали, сделали новые хрящи. Ближайшие два месяца буду ходить на костылях.

– Хрящи? Но у вас же артроз коленного состава.

– Не только он. Артроз повлиял на мое состояние здоровья, но появились и другие проблемы. В том числе хрящи.

– Сколько всего раз ложились под нож?

– Пять. По разу в США, в России, в Финляндии и дважды в Германии. Сначала в Америке я перенес операцию на хрящах, затем были операции другого плана, чуть полегче, а недавно снова хрящи делали.

– Есть шанс, что вы вернетесь на поле?

– Есть. Оперировавший меня недавно доктор сказал, что я на 95 процентов вернусь в большой футбол.

– С Мирчей Луческу хоть раз разговаривали?

– А о чем? О каком будущем можно сейчас говорить, если он меня постоянно на костылях видит? У Мирчи свои задачи, у меня – пока свои.

– Но вы все время на базе?

– Почти каждый день.

– Неприятные мысли о завершении карьеры вас не посещают?

– Нисколько. Еще на чемпионате мира меня увидите, даже не сомневаюсь в этом! Вы же ждете? Значит, я сыграю!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Файзулин Зенит Сборная России
Сегодня, 16:00
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:18) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: D-link
Карты подарить?

Только не Африки, там все в красно-белых тонах, он презирает их.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
))))))) это просто пистец)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№8 Написал: fd65 (Сегодня, 16:36) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сказочники у нас кругом , а не футболисты... Семенов мнит себя уже чемпионом мира, другой два года мяча не видевший, собрался на ЧМ...... Клиника, однако....
Регистрация: 3.12.2016
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Самое главное - состояние духа. Настрой хороший. Это главное. Удачи в борьбе!!!
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит-Питер
Эх Витя, Витя. Ты хотя бы на поле выйди.

Да на поле уже не надо. Просто здоровья.
Регистрация: 29.11.2014
№5 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 16:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Зенит-Питер
Эх Витя, Витя. Ты хотя бы на поле выйди.

...без костылей...
...мы так соскучились по тебе...
Даёшь ЧМ!!!


--------------------
Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
давай выздоравливай нам тебя ох как щас не хватает
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
На балалайке?


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: D-link (Сегодня, 16:06) #
  • -8
  •  (10)
online

Карты подарить? А то играть нечем будет


--------------------
ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 16:03) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Эх Витя, Витя. Ты хотя бы на поле выйди.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.