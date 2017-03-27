Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" поздравил с днём рождения Давида Юрченко

"Анжи" поздравил с днем рождения вратаря Давида Юрченко, сообщает твиттер клуба.

Сегодня россиянину исполнился 31 год. В нынешнем сезоне Юрченко сыграл за "Анжи" три матча в российской премьер-лиге.

"Анжи" поздравил с днём рождения Давида Юрченко
Теги: Юрченко Анжи
Сегодня, 22:24
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.