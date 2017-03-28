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Руководство "Црвены Звезды" подарило "Спартаку" икону

После товарищеского матча между "Спартаком" и "Црвеной Звездой"? (1:2), состоявшегося в Белграде 25 марта, руководство сербского клуба вручило москвичам икону "Белый Ангел". Об этом сообщает "Инстаграм" фанатского движения красно-белых "Фратрия".

Это копия старинной фрески из церкви Вознесения сербского православного монастыря Милешева, один из шедевров сербского и православного искусства. Ангел, облаченный в белый хитон, сидит на камне и своей рукой указывает женам-мироносицам на пустую гробницу Христа.

Руководство "Црвены Звезды" подарило "Спартаку" икону
Теги: Црвена Звезда Спартак
Сегодня, 16:46
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(1)
№2 Написал: D-link (Сегодня, 17:00) #
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online

Ну не по синагогам же нам с ними бегать


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
замазывают грешки а вот селезенку уже не вернуть
Регистрация: 3.02.2011
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