Руководство "Црвены Звезды" подарило "Спартаку" икону

После товарищеского матча между "Спартаком" и "Црвеной Звездой"? (1:2), состоявшегося в Белграде 25 марта, руководство сербского клуба вручило москвичам икону "Белый Ангел". Об этом сообщает "Инстаграм" фанатского движения красно-белых "Фратрия".Это копия старинной фрески из церкви Вознесения сербского православного монастыря Милешева, один из шедевров сербского и православного искусства. Ангел, облаченный в белый хитон, сидит на камне и своей рукой указывает женам-мироносицам на пустую гробницу Христа.