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"Краснодар" сыграл тренировочный матч со своей "молодежкой"

28 марта в рамках подготовки к выездной игре Чемпионата России с "Ростовом" игроки "Краснодара" провели на УТБ "Четук" тренировочный матч, состоявший из двух таймов по 30 минут. Команде, в которую вошли футболисты главной дружины клуба, не уехавшие в национальные сборные, противостоял коллектив из воспитанников клубной Академии, выступающих за "Краснодар-2" и молодежку, усиленный атакующим вингером "основы" Рикардо Лаборде.

В динамичной, результативной игре старшие по рангу и возрасту взяли верх со счетом 5:2. У победителей хет-трик оформил Федор Смолов, по разу отличились Франсишку Вандерсон и Павел Мамаев, у проигравших дублем отметился Николай Комличенко.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 20:29
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