Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
18:53
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
Виталий Мутко: рад, что стадион в Сочи открывается матчем с одним из лидеров мирового футбола (1)
17:44
Сергей Прядкин: от нас хотят сиюминутного результата, но для становления сборной необходимо время (5)
Сергей Прядкин: от нас хотят сиюминутного результата, но для становления сборной необходимо время (5)
13:56
Леонид Слуцкий: Аршавин у нас – это критикуемая фигура, а для фанатов "Арсенала" он легенда (35)
Леонид Слуцкий: Аршавин у нас – это критикуемая фигура, а для фанатов "Арсенала" он легенда (35)
"Краснодар" сыграл тренировочный матч со своей "молодежкой"
28 марта в рамках подготовки к выездной игре Чемпионата России с "Ростовом" игроки "Краснодара" провели на УТБ "Четук" тренировочный матч, состоявший из двух таймов по 30 минут. Команде, в которую вошли футболисты главной дружины клуба, не уехавшие в национальные сборные, противостоял коллектив из воспитанников клубной Академии, выступающих за "Краснодар-2" и молодежку, усиленный атакующим вингером "основы" Рикардо Лаборде.
В динамичной, результативной игре старшие по рангу и возрасту взяли верх со счетом 5:2. У победителей хет-трик оформил Федор Смолов, по разу отличились Франсишку Вандерсон и Павел Мамаев, у проигравших дублем отметился Николай Комличенко.
ФК "Краснодар"
В динамичной, результативной игре старшие по рангу и возрасту взяли верх со счетом 5:2. У победителей хет-трик оформил Федор Смолов, по разу отличились Франсишку Вандерсон и Павел Мамаев, у проигравших дублем отметился Николай Комличенко.
ФК "Краснодар"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.