Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Гасилин: всегда буду говорить о "Зените" только самые теплые слова

Нападающий "Амкара" Алексей Гасилин рассказал, что у него нет обиды на "Зенит", где ему не дали реального шанса проявить себя.

"Я всегда буду говорить о "Зените" только самые теплые слова. Этот клуб меня вырастил, в Петербурге я получил начальное футбольное образование, стал профессиональным футболистом. Обижаться же я могу только на самого себя. Шансы были – в том же Кубке России, например. Но, видимо, сыграл плохо. Я никогда никого не виню, ищу причину только в себе. Буду хорошо играть – возможно, "Зенит" еще обратит на меня внимание. С "Зенитом" я не прощаюсь, а говорю лишь "До свидания". Мой контракт с «Амкаром» заключен на три с половиной года, у "Зенита" есть приоритетное право выкупа. Но на данный момент все мои мысли связаны исключительно с "Амкаром". Я хочу добиваться успеха именно с этой командой. Отдам все силы для того, чтобы приносить пользу пермскому клубу", - цитирует игрока Bobsoccer.
Теги: Гасилин Амкар Зенит
Вчера, 23:27
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 00:12) #
  • +1
  •  (1)
online

все правильно сказал


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.