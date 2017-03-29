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Олег Яровинский: на сегодняшний день Ионов является неотъемлемой частью ЦСКА

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что руководство находится в рабочем диалоге с полузащитниками Зораном Тошичем и Георги Милановым, чьи контракты истекают летом 2017 и 2018 годов соответственно.

"Будущее Алибека Алиева после аренды в шведском ГАИС будет зависеть от того, как он проявит себя, играя в футбол. С Зораном Тошичем и Георги Милановым мы на связи и в рабочем диалоге. Останется ли Алексей Ионов в ЦСКА? Не буду комментировать. На сегодняшний день он играет в команде, приносит пользу и является неотъемлемой частью ЦСКА", - цитирует Яровинского "Чемпионат.сом".
Теги: Яровинский Ионов Тошич Миланов ЦСКА
Вчера, 23:33
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№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 00:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
да ладно..
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:46) #
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Сплошная болтология .Как будто работает в МИДе...Очнись директор...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: FCD 1923 Истра (Вчера, 23:41) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Начальник пургу метет- пока Леха остается неотъемлемой частью Динамо.
Регистрация: 19.10.2008
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