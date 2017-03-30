Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Андреев: стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!

Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев положительно относится к переименованию стадиона "Ростова". Арена будет носить имя легендарного нападающего ростовского футбола и сборной СССР Виктора Понедельника.

"Решение правильное, поддерживаю его. Виктор Владимирович на этом стадионе начинал играть, это легендарная личность для местного футбола. Вы только послушайте – стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!" – цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
Теги: Андреев Понедельник Ростов
Сегодня, 21:06
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Все верно...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (2)
online

Чемпионат им. Мутко тоже звучит.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Звучит!..А то все ..Арены всякие...А тут звон мяча слышен..и голос диктора..гол забил ..Виииииктор Понедееееельник!.. Класс..И детки будут дергать папу за рукав и спрашивать.. папа, папа..а кто это...видишь ли сынок это...Молодцы ростовчане...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Звучит ! Человек заслужил своей игрой !
Регистрация: 23.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.