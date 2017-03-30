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Сергей Андреев: стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!
Бывший нападающий и тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев положительно относится к переименованию стадиона "Ростова". Арена будет носить имя легендарного нападающего ростовского футбола и сборной СССР Виктора Понедельника.
"Решение правильное, поддерживаю его. Виктор Владимирович на этом стадионе начинал играть, это легендарная личность для местного футбола. Вы только послушайте – стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!" – цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
"Решение правильное, поддерживаю его. Виктор Владимирович на этом стадионе начинал играть, это легендарная личность для местного футбола. Вы только послушайте – стадион имени Виктора Понедельника. Звучит?!" – цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
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