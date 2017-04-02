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Виктор Васин: хочется, чтобы "Оренбург" завтра взял очки

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (2:1) в 21-м туре чемпионата России.

"Мы отлично вошли в игру после перерыва, забили быстрый гол, а после третьего точно закончили бы игру. Но чуть сбавили обороты и получили нервную концовку. Самое главное — взяли три очка, но хочется дома выигрывать увереннее.

Возвращение из сборной? Вернулся скорее "на позитиве", всё-таки ничья с Бельгией — это не отрицательный результат.

Поглядываем на результаты ближайших конкурентов, но отталкиваемся от себя. Хочется, чтобы "Оренбург" завтра взял очки", - цитирует Васина "Чемпионат.сом".
Теги: Васин ЦСКА Оренбург Спартак Крылья Советов
Сегодня, 19:40
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(2)
№3 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 20:03) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Канада
Хочется, чтобы "Оренбург" завтра взял очки
Со зрением у них плохо? Как и у молодого,подающего надежду Васина.

Розовые!
Регистрация: 3.09.2016
№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:58) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
надо самим шматовать СМ... blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Канада (Сегодня, 19:55) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хочется, чтобы "Оренбург" завтра взял очки
Со зрением у них плохо? Как и у молодого,подающего надежду Васина.


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
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