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Ролан Гусев: если у Дзгоева были какие-то повреждения, ему нужно было поберечься

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал травму хавбека армейцев Алана Дзагоева, которую он получил в контрольном матче сборной России против бельгийцев (3:3).

"Если у Алана были какие-то повреждения, ему нужно было поберечься. Даже не смотря на его желание. Это было бы и в интересах сборной, и клуба. Понятно, что Дзагоев – боец. Он всегда готов выходить на поле. Но раз существовал какой-то дискомфорт, возникает вопрос к докторам сборной. Раз врачи ЦСКА считали, что Алану лучше не выходить на поле, значит, в сборной, нужно было дать парню отдохнуть. А теперь, видите, как получилосб. И в сборной не сыграл, и за ЦСКА вчера не вышел. И еще пока не понятно, когда вернется в строй, – цитирует Гусева "Спорт-Экспресс".
Теги: Гусев Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:23) #
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Правильно говорить: "Его нужно было поберечь".
Регистрация: 26.01.2007
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