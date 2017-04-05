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Анзор Кавазашвили: объяснил Прудникову, что для центрфорварда он слишком мало забивает

Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили рассказал о воспитательных беседах руководства клуба с игроками и о нападающем команды Александра Прудникова.

"Я уже разговаривал с Александром Прудниковым. Узнал перед разговором, что он, оказывается, был обижен на главного тренера "Оренбурга" Роберта Евдокимова. Он его не ставил в состав или не взял. Поэтому Прудников проявил такую эмоциональность. Я решил не говорить с Александром о том эпизоде в Оренбурге.

Сказал Прудникову, что он мне не нравится в последних играх. Он сразу удивился и спросил почему. Объяснил, что для центрального форварда он слишком мало забивает. Хочу видеть его наравне с лидерами атак РФПЛ. Александр пообещал мне забить гол и сделал это в игре с "Уралом". Поблагодарил его за тот мяч", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
Теги: Кавазашвили Прудников
Сегодня, 18:25
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№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
он в футбол то по блату попал...вот и весь цинус))ничем не выделялся когда с ним играли)))кроме бати бандита
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 18:39) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Нашли забаву для старого пердуна. smile
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:27) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну наконец-то нашелся человек,который указал Саше какой у него недостаток, улыбнуло,однако.
Регистрация: 20.03.2014
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