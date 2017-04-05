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Анзор Кавазашвили: объяснил Прудникову, что для центрфорварда он слишком мало забивает
Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили рассказал о воспитательных беседах руководства клуба с игроками и о нападающем команды Александра Прудникова.
"Я уже разговаривал с Александром Прудниковым. Узнал перед разговором, что он, оказывается, был обижен на главного тренера "Оренбурга" Роберта Евдокимова. Он его не ставил в состав или не взял. Поэтому Прудников проявил такую эмоциональность. Я решил не говорить с Александром о том эпизоде в Оренбурге.
Сказал Прудникову, что он мне не нравится в последних играх. Он сразу удивился и спросил почему. Объяснил, что для центрального форварда он слишком мало забивает. Хочу видеть его наравне с лидерами атак РФПЛ. Александр пообещал мне забить гол и сделал это в игре с "Уралом". Поблагодарил его за тот мяч", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
"Я уже разговаривал с Александром Прудниковым. Узнал перед разговором, что он, оказывается, был обижен на главного тренера "Оренбурга" Роберта Евдокимова. Он его не ставил в состав или не взял. Поэтому Прудников проявил такую эмоциональность. Я решил не говорить с Александром о том эпизоде в Оренбурге.
Сказал Прудникову, что он мне не нравится в последних играх. Он сразу удивился и спросил почему. Объяснил, что для центрального форварда он слишком мало забивает. Хочу видеть его наравне с лидерами атак РФПЛ. Александр пообещал мне забить гол и сделал это в игре с "Уралом". Поблагодарил его за тот мяч", - цитирует Кавазашвили "Чемпионат.сом".
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