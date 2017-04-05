Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя"

4 апреля в Петербурге завершился второй этап XII открытых всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов, проводимых под эгидой компании "МегаФон". 15 команд из регионов Северо-Запада приехали в Петербург 2 апреля и побывали на экскурсии по городу и посетили "Петровский". На следующий день во дворце спортивных игр "Зенит" начались официальные матчи в рамках чемпионата. В перерыве между встречами ребята отправились в "Люмьер-Холл" на выставку "Айвазовский" — ожившие полотна».

Победителем турнира в старшей возрастной категории стала команда "Галактика" Шаталовского детского дома Смоленской области, а в младшей группе победили ребята из Зубцовского детского дома Тверской области. Обе команды отправятся на финальный этап в Сочи. Поддержать всех участников чемпионата во дворец спортивных игр "Зенит" приехали игроки сине-бело-голубых Игорь Смольников и Иван Новосельцев. После церемонии награждения футболисты раздали автографы, сфотографировались и пообщались с ребятами.

ФК "Зенит"
Теги: Смольников Новосельцев
Сегодня, 19:28
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 19:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Это скорее Новосильцева надо было наградить..Будущее зависит от тебя..на поле почти не появляется
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 19:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Новосельцев, от тебя - уже ничего не зависит, сидишь на лавке - и сиди laughing А Смольников на ЧЕ показал, что от него зависит - все три игры загубил в основном он
будуЮщее, блин, болотного братства - бббб smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.