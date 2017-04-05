Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя"

4 апреля в Петербурге завершился второй этап XII открытых всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов, проводимых под эгидой компании "МегаФон". 15 команд из регионов Северо-Запада приехали в Петербург 2 апреля и побывали на экскурсии по городу и посетили "Петровский". На следующий день во дворце спортивных игр "Зенит" начались официальные матчи в рамках чемпионата. В перерыве между встречами ребята отправились в "Люмьер-Холл" на выставку "Айвазовский" — ожившие полотна».Победителем турнира в старшей возрастной категории стала команда "Галактика" Шаталовского детского дома Смоленской области, а в младшей группе победили ребята из Зубцовского детского дома Тверской области. Обе команды отправятся на финальный этап в Сочи. Поддержать всех участников чемпионата во дворец спортивных игр "Зенит" приехали игроки сине-бело-голубых Игорь Смольников и Иван Новосельцев. После церемонии награждения футболисты раздали автографы, сфотографировались и пообщались с ребятами.