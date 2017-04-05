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"Амкар" собирается продлить контракт с Гаджи Гаджиевым

"Амкар" собирается предложить главному тренеру команды Гаджи Гаджиеву новый контракт, сообщил президент клуба Геннадий Шилов.

Контракт Гаджиева с "Амкаром" истекает летом этого года. "Собираемся продлить (соглашение)", - цитирует Шилова ТАСС.
Теги: Амкар Гаджиев
Сегодня, 20:30
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