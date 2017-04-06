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Лука Джорджевич: я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что покинет клуб, если не будет играть.

"Сейчас я лечусь после травмы и не играю, но чувствую себя хорошо в "Зените". Я упорно тренируюсь каждый день и рассчитываю, что в скором времени вернусь в строй. Я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб", - цитирует Джорджевича CdM.
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 22:01
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(0)
№2 Написал: скальп (Сегодня, 22:36) #
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  •  (2)
online

Мудищев серьезно настроен
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:10) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Долбаный лимит. Лучше Лука, чем Кокоша.


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Регистрация: 22.07.2007
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