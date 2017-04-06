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Лука Джорджевич: я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб
Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что покинет клуб, если не будет играть.
"Сейчас я лечусь после травмы и не играю, но чувствую себя хорошо в "Зените". Я упорно тренируюсь каждый день и рассчитываю, что в скором времени вернусь в строй. Я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб", - цитирует Джорджевича CdM.
"Сейчас я лечусь после травмы и не играю, но чувствую себя хорошо в "Зените". Я упорно тренируюсь каждый день и рассчитываю, что в скором времени вернусь в строй. Я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб", - цитирует Джорджевича CdM.
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