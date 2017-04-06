Лука Джорджевич: я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб

Нападающий "Зенита" Лука Джорджевич заявил, что покинет клуб, если не будет играть."Сейчас я лечусь после травмы и не играю, но чувствую себя хорошо в "Зените". Я упорно тренируюсь каждый день и рассчитываю, что в скором времени вернусь в строй. Я люблю "Зенит", но если не буду играть, то покину клуб", - цитирует Джорджевича CdM.